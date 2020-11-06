Ümraniye Elmalıkent'te riskli alan ilan edilen bölgede kentsel dönüşüm startı verildi

Ümraniye Elmalıkent Mahallesi'nin bir bölümü riskli alan ilan edilmişti. Kararın ardından Elmalıkent'teki riskli alanda kentsel dönüşüm faaliyetleri başladı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım; "Herkes eşit miktarda imar haklarından istifade edecek" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ümraniye Elmalıkent Mahallesi'nde bulunan bir bölüm riskli alan ilan edilmişti. Karardan sonra çalışmalarını hızlandıran Ümraniye Belediyesi riskli alanda kentsel dönüşüm başlattı. Mahalleye kentsel dönüşüm ofisi kurularak faaliyete geçti.

Ümraniye'de Kentsel Dönüşüm İletişim Ofisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ümraniye Belediyesi işbirliğiyle Elmalıkent Mahallesinde açıldı.

"Herkes eşit miktarda imar haklarından istifade edecek"

Açılışa katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım; "Bizim yaptığımız işlerde hep güzellik olur, kötülük olmaz. Mesele hizmet odaklı olduğu zaman AK Parti'nin 20 senedir Türkiye ve dışarıda yaptığı hizmetle görülmüştür ki vatandaşın problemi birebir çözülmüştür. Kentsel dönüşüm kolay bir iş değil, ortada bir sorun var hükümetimiz, belediyemiz ve vatandaşımız elele vererek bu sorunu çözecek. 135 bin kişinin iskan edildiği bu yerde 2B'ler çözülerek tapuları verilmiş. Mülkiyet haklarını tesis etmeye Cumhurbaşkanımızın talimatıyla AK Parti hizmet etmeye devam ediyor. Tapusunu vatandaşa veren devlet tekrardan neden alsın böyle bir anlayış olabilir mi? Lütfen yanlış ifadelere aldırış etmeyin bunları dinlemeyin. Biz yapmak için geldik birileri kafanızı karıştırmak için geldi. Benim en iyi bildiğim konulardan birisi imar, planlama ve şehircilik. Herkes eşit miktarda imar haklarından istifade edecek. Bu kentsel dönüşüm Ofisini hep beraber inşallah bugün açacağız, vatandaş kendi arazisinde neler olabileceğini buradan öğrenebilecek. Bu işin siyaseti olmaz, kimseye buradan ekmek çıkmaz. Birisine ekmek çıkarsa buradan hizmet ettiğimiz için bize çıkar, AK Parti'ye çıkar. Vatandaşta artık konuşmalardan bıktı, eylem istiyor icraat istiyor işte icraat" dedi.

Kaymakam Ünsal: "Depremle yaşamayı öğrenmeliyiz"

Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal; "Türkiye'de 1950'lerde kırsaldan kentlere olan göç hareketi çarpık kentleşmeye neden olmuştur. 2012'de yürürlüğe giren afetler öncesi alınması gereken tedbirler kapsamında ciddi adımlar atılmıştır. Ülkemiz dünyanın aktif deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır. Depremle birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekmektedir. Kentsel dönüşüm, sağlıksız kent dokularının iyileştirilmesinde çok önemlidir. Kentsel dönüşüm Ofisi tüm Ümraniyeli vatandaşların doğru cevabı alması için önemlidir." diyerek korona virüs tedbirlerinden bahseden Kaymakam Ünsal, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarını bir kez daha hatırlattı. Korona virüs tedbirlerini göz önünde bulundurarak açılışı gerçekleştirilen ofis vatandaşların kullanımına açıldı. Açılıştan sonra basına açıklamalarda bulunan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Vatandaşla görüşmelerimize devam ediyoruz. Bu ofisi de Elmalıkent'de açarak vatandaşı belediyeye yormadan sadece sırf dönüşüm işlerini konuşmak için açmış bulunuyoruz. Tapulu vatandaşlarımız diğer yerlerde nasılsa burada da aynı haklara sahipler. Doğru bilgi verildiği zaman vatandaş da bunu biliyor, matematiği değiştiremezsiniz. Bir yerden başlamak lazımdı bu ofis de o başlangıcı sağladı. Altı ada da kentsel dönüşüme başlayacağız, bizim insanımız işi görmeden tatmin olmuyor. Vatandaşımız bize güvensin, hep beraber elele vererek bu işin üstesinden geleceğiz. İki üç ay içerisinde ilk etabına başlayarak bu işe devam edeceğiz. Malesef depremde binalar öldürüyor, bunun önüne geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ümraniye, Elmalıkent Mahallesi'nde 3 Kasım 2020'de ilan edilen riskli alan toplam 1.223.142 metre kare alana sahip 62.503 metre kare büyüklüğündeki alanı kapsamaktadır. Yine aynı plan dahilinde bulunan Dumlupınar, Elmalıkent, Hekimbaşı, İnkılap, Kazım Karabekir ve Topağacı Mahallelerini kapsayan alanın büyüklüğü ise 8.082.590 metrekare olmakla birlikte sonuç olarak ilgili karar ile ilan edilen riskli alan Elmalıkent Mahallesi'nin yüzde 5'lik kısmını ve tüm plan alanının da sadece yüzde 0,8'lik kısmını kapsamaktadır.