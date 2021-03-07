Ümraniye yeni kaymakamlık binasına kavuşuyor

Binanın 600 gün içinde tamamlanması hedefleniyor.

Ümraniye Kaymakamlık binasının inşa edilmesiyle ilgili ihale tamamlandı. Bina, Çevre Mühendislik İnş. ve Tic. A.Ş. Bakırcı Yapı ve Gayrimenkul Tic. A.Ş. O.G. tarafından yapılacak. 9 bin 13 metrekarelik alan üzerinde yapılacak toplam 22 bin 930 metrekarelik binanın 600 gün içerisinde tamamlanması bekleniyor. 3 bodrum, 1 zemin ve 3 kat olarak inşa edilecek bina, 7 bin 796 metrekarelik 177 araçlık kapalı otopark alanı ve 47 araçlık açık otopark alanına da sahip olacak.