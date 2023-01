Ümraniye'de 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı olayın ayrıntıları ortaya çıktı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği bir kişinin de ağır yaralandığı silahlı kavgaya dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Ümraniye ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ferhat Emre P. ile baldızının sevgilisi Rüştü Can Ü. arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında silahlar çekildi ve taraflar birbirlerine ateş açtı. Çıkan silahlı kavgada Ferhat Emre P.'nin kayınbiraderi Murat Polat ile Rüştü Can Ü. vurularak yaralandı. Murat Polat kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Rüştü Can Ü. Ümraniye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Şüpheli Ferhat Emre P. olayda kullandığı silah ile birlikte yakalandı. Polis tarafından olaya ilişkin yapılan çalışmalarda 1 adet tabanca ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.