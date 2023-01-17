Ümraniye'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi

Ümraniye'de iki sürücü arasında sanayi sitesi önünde yol verme kavgasına esnaf müdahale etti. Sürücülerden biri olay yerinden ayrılırken diğer sürücü bu kez esnafla kavga etti. Ateş ederek 6 esnafı yaralayan sürücü silahını düşürünce silahı alan bir esnaf sürücüye ateş edip öldürdü. Sürücünün aracında ve olay yerinde yapılan aramalarda 4 tabanca ele geçirildi. Cinayet şüphelisi şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, Saray Mahallesi Sanayi Sitesi Yolu üzerinde bulunan sanayi sitesinde dün meydana geldi. İddiaya göre, silah alım satım ve tamiri üzerine bir iş yeri bulunan Emrah Güner(34) ile A. K.(61) isimli sürücü arasında yol verme kavgası yaşandı. Araya giren sanayi sitesi esnafı tarafları sakinleştirmeye çalışırken A.K. olay yerinden uzaklaştı. Sürücü Emrah Güner ise sanayi sitesi esnafıyla kavga etmeye başladı. Tabancasını çıkartan Güner, kavgaya müdahale eden sanayi sitesi esnafına ateş etti. Güner'in silahından çıkan kurşunların isabet etmesiyle 6 kişi yaralandı. Bu sırada Emrah Güner'in yere düşen tabancasını Kazım E. T. alarak Emrah Güner'e ateş etti. Başından vurulan Güner hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayla ilgili olarak yapılan çalışmalarda, maktül Emrah Güner'in kullanmış olduğu araçta yapılan aramalarda, toplam 3 tabanca ile 100 adet fişek bulundu. Olay yerinden ise olayda kullanılan maktul şahıs adına taşıma ruhsatlı 1 tabanca, 2 adet şarjör, ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Kazım E.T. hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara teslim edildi.