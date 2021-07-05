Ümraniye'de 10 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Ümraniye'de 10 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Binanın çatısını saran alevler paniğe neden oldu.

Ümraniye Yumurcak Sokak'ta 10 katlı bir binanın çatısında saat 18.00 sıralarında iddiaya göre izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı saran yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Binada maddi hasarın oluştuğu yangın kameraya da yansıdı.

“Sanki kıyamet kopuyor gibi herkes binayı terketti”

Mahalle sakinlerinden Mücahit Kulak, “Evde oturuyordum sanki kıyamet koparcasına insanlar apartmanı boşaltmaya başladı. Çatıda ilk başta orta alan alev almaya başlamış. Sonrasında tüm alana yayılmış. Yangının izolasyon malzemelerinden kaynaklı olarak çıktığı söyleniyor. Koca çatı adeta alev alev yanmaya başladı. Binadakiler durumu erken fark ederek hemen dışarı çıktı. İtfaiye de zaten zamanında geldi” diye konuştu.

Çatısı yanan bina drone ile havadan görüntülendi.