Ümraniye'de 2 katlı binada korkutan yangın

Ümraniye'de 2 katlı binada elektrik tesisatından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 14.00 sıralarında Ümraniye Yenişehir Mahallesi 3133. Sokak'ta meydana geldi. İki katlı binanın 2. katında elektrik tesisatından çıkan yangın kısa sürede binanın çatısına sıçradı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın anında dairede kimsenin olmadığı öğrenildi.

Mahallesi sakinlerinden Fikret Akben, ”Olay bir kıvılcımdan ibaret, dumanlar çıkmaya başladı. Daha sonra itfaiyeyi aradım. İçeriye koştum merdivenler duman doluydu, göz gözü görmüyordu. Kapıyı birkaç kere tekmeledim kimse çıkmadı. Daha sonra alt katta 70 yaşlarında bir teyze vardı, onun elinden tuttum aşağıya indirdim” dedi.