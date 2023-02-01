Ümraniye'de 26 adet su saati çalan şahıs, suçüstü yakalandı

Ümraniye'de farklı tarihlerde ve farklı yerlerde 26 adet su saati çalan şahsı yakalamak için polis çalışma başlattı. Şahıs, aynı yöntemle su saati çaldığı esnada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. 51 adet suç kaydı bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ümraniye'de 30 Aralık 2022 ile 30 Ocak 2023 tarihleri arasında farklı adreslerden 26 adet su saatinin çalındığı ihbarını alan Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde, çevredeki güvenlik kaydı görüntülerini detaylı bir şekilde inceleyen ekipler, inceleme sonucunda eşkal bilgilerinden T.Ş. isimli şahsın olayın faili olduğunu tespit etti. T.Ş.'nin apartman girişlerinde bulunan su saatlerini çeşitli aparatlar yardımıyla çaldığını belirledi.

Suçüstü yakalandı

Şüpheli şahıs geçtiğimiz Pazartesi günü farklı bir adreste aynı yöntemle su saati çaldığı sırada ekiplerce suçüstü yakalandı. Şahsın, çeşitli suçlardan toplamda 51 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, “açıktan hırsızlık” suçundan geçtiğimiz Salı günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.