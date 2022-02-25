Ümraniye'de 30. yılında Hocalı Soykırımı resim sergisi açıldı

Hocalı Katliamı'nın 30. yıldönümü dolayısıyla Ümraniye Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Ümraniye Belediyesi Hocalı Katliamı'nın 30. yılı münasebetiyle belediye kültür ve sanat merkezinde bir resim sergisi düzenledi. Sergide, Ermenistan'ın 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde yer alan Hocalı kasabasında sivillere yönelik gerçekleştirdiği katliamın fotoğrafları yer aldı.

Programda kısa bir konuşma yapan Azerbaycan'ın İstanbul Konsolosu Zaur Allahverdi-Zada: Hocalı'da bir insanlık dramı yaşandığını ifade ederek, “Bu sadece Azerbaycan Türklerine karşı değil, dünyanın geleceğine karşı bir adımdı. Çünkü bir şehirde masum sivillerin öldürülmesi dehşet vericiydi” dedi. Zaur Allahverdi-Zada, her iki ülkenin tüm şehitlerine rahmet dileyerek, serginin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Başkan İsmet Yıldırım yaptığı konuşmada, “Tarih boyunca kazandığı tüm zaferleri adalet ve hoşgörü ile süsleyen Türk milleti hiçbir zaman zalimden taraf olmamıştır. Tarihte yaşanan soykırımlara bakıldığında bu davranışların, bu hoşgörünün ne kadar kıymetli olduğunu daha iyi anlıyoruz. Allah düşmanın bile mert olanını versin. Geriye dönüp baktığımızda soydaşlarımızı ve din kardeşlerimizi yok etmeye yönelik soykırımlar görüyoruz. Bunlardan ilk akla gelenleri Srebrenitsa ve Hocalı'dır” dedi.

“Çocuk ve kadın demeden dünyanın gözleri önünde yapılan bu soykırımları aradan kaç yıl geçerse geçsin gücümüz yettiğince anlatmaya, bu caniliğin faillerini ifşa etmeye devam edeceğiz” diyen İsmet Yıldırım, Azeri soydaşların acısını derinden hissettiklerini belirtti. Başkan Yıldırım, “Rabbim kahraman Azerbaycan halkına ve Türk milletinin kardeşlik bağlarına zeval vermesin. Birliğimiz her daim kuvvettir. Bu tür acıların bir daha yaşanmaması için iki devlet tek millet şuuru ile çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Yıldırım son olarak, “Bu vesileyle, Hocalı katliamında hayatını kaybeden soydaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, bu tür acıların bir daha yaşanmamasını Rabbimden niyaz ediyorum” diyerek konuşmasına son verdi.

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Başkan İsmet Yıldırım, Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Zaur Allahverdi-Zada, Azerbaycan Islahatçı Gençlik Birliği Genel Başkanı Farid Shahbazli ve yönetimi sergi alanını gezdiler. Ayrıca Azerbaycan Islahatçı Gençlik Birliği Genel Başkanı Farid Shahbazli Başkan İsmet Yıldırım'a plaket takdim etti.