Ümraniye'de 40 yıllık evli çiftler bir araya geldi

14 ailenin 40 yıllık sevgi yolcuğundan bir tanıtım filmi de hazırlandı.

14 Şubat Sevgililer Günü bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgının gölgesi altında geçiyor. Ümraniye Belediyesi ve Akyaka Park Alışveriş Merkezi'nin düzenlediği etkinlikte, Ümraniye'de evliliklerinde 40 yılı deviren 14 çiftin hayat hikayesi tanıtım filmine konu oldu. 14 çift ve yakınları korona virüs önlemleri alınarak, Akyakapark Alışveriş Merkezi'nin kültür salonunda düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Program, orkestra ekibinin mini konseriyle başladı. Halk müziklerinin seslendirildiği etkinlikte, tanıtım filminin gösteriminde duygusal anlar yaşandı. Program, Ümraniye Belediyesi'nin hediyeleri Başkan İsmet Yıldırım tarafından ailelere takdim edildikten sonra aile fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.

Programda konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Sevgililer Günü'nü değerli büyüklerimizde, sevgi günü ilan ettik. Sokağa çıkma kısıtlaması ve pandemiden dolayı yaklaşık 40 yılı aşkındır evli olan büyüklerimiz ile korona virüs tedbirlerini ön planda tutarak bir araya geldik. Bir yastıkta kocamak, bir ömür boyunca ihtiyarlamak ne mutlu büyüklerimize, gençlerimize örnek oluyorlar. Belediye başkanı olarak kıydığım nikah akitlerinde de gençlere sonuna kadar, ihtiyarlayıncaya kadar sevgi, saygı, sadakat ve sabır içerisinde birlikte olmaları konusunda tavsiyelerde bulunuyorum” diye konuştu.