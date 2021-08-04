Ümraniye'de 5 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu

Ümraniye'de 5 katlı apartmanda bulunan bir dairede çıkan yangın nedeniyle ev sakinleri kendilerini dışarı attı. Bina sakinleri ise yangını gözyaşları içerisinde izledi. Can kaybının yaşanmadığı yangını itfaiye kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın, Ümraniye Şerifali Mahallesi Akyüz Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 2. katındaki dairede çıktı. Evin içerisinde oturan ev sakinleri, evde çıkan yangını fark edince paniğe kapılarak kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Evden çevreye dumanların yayıldığı yangını, bina sakinleri de sokağa çıkarak gözyaşları içerisinde izledi. Mahalleli, evi yanan vatandaşı teselli ederek sakinleştirmeye çalıştı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.

Yangına tanık olan Emre Muslu, “Yangının neden çıktığı belli değil, ben arka tarafta oturuyordum. Yoğun duman çıkıyordu. İtfaiye ekiplerine haber verdik hemen geldiler müdahale ettiler olaya. Mahsur kalan ve yaralı yok. İtfaiye gelmeden zaten bina boşaltılmıştı” dedi.