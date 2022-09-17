Ümraniye'de 6. Geleneksel Türk Okçuluğu Festivali Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti

sını düzenlediği ‘Geleneksel Türk Okçuluğu Festivali' renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde dereceye giren yarışmacılara Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ödülleri verdi. 567 sporcunun katıldığı festival yoğun ilgi gördü.

Ümraniye Belediyesi tarafından bu yıl 6. düzenlenen ‘Geleneksel Türk Okçuluğu Festivali' Ümraniye Millet Bahçesi Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi. 15 farklı şehirden 39 farklı kulüpten katılan 567 sporcu dereceye girebilmek için 7 farklı kategoride kıyasıya mücadele etti. Festivalde dereceye giren yarışmacılara Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ödüllerini verdi. Geleneksel okçu kıyafeti giyen okçular, mehter takımı ve halk oyunları ekibi de yarışmalarda gösterilerini sundu. Festival, davetliler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarının yanı sıra 4 bin TL ile 500 TL arasında değişen para ödülü verildi. Dereceye giren 21 sporcuya toplamda 36 bin 500 TL ödül verildi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan, “Öncelikle Ümraniye Belediyemize teşekkür ediyorum geleneksel Türk okçuluğunu 6-7 yıldır destekliyor. Bu altıncısı 1 sene yapılamadı salgından dolayı ama ilk yapıldığından beri birçoğuna katıldım çok ciddi bir katılımla organize ediliyor. 500'ün üzerinde sporcu katılmıştı sayı daha da fazla olabilir. Paralimpik sporcuların katıldığını görüyoruz çok sevinerek, Ümraniye Belediyemizin çok iyi sporcular yetiştirdiğini görüyoruz turnuvalarda ödül alıyorlar, madalya alıyorlar. Türkiye'de Geleneksel Türk okçuluğunun disiplinli bir spor olarak güçlendiğini görüyoruz. Biliyorsunuz aslında Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu 2019 yılında kuruldu geride kalan 3 yılın ikisi maalesef salgınla geçti. Salgında federasyon çalışmalarını hakkıyla yapamadı buna rağmen Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu 12 binin üzerinde lisanlı sporcuya erişti, 600'ün üzerinde de spor kulübüne erişti, 65 ilde temsilcilerini belirledi Türkiye çapında çok güzel etkinlikler yapmaya devam ediyor.“ dedi.

Programda konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “10 yılda geleneksel okçuluk sporunun nereye geldiğini hakkalyakin gözlerimizle müşahede ediyoruz. Başta Cumhurbaşkanımızın Okçuluk Vakfına verdiği değer ile Kiptaş'da iken Okmeydanı'nda yapmıştık, orayı yapmıştım oradan başlayan bir kıvılcım ile Bilal Bey'in bizzat bu işle meşguliyeti ile nereye geldiğini yaşamış olduk. Gençlerimizi görünce, çocuklarımızı görünce bundan gurur duyuyorum. Ümraniye'de de belediye olarak altıncısını düzenlemiş olduk.” dedi.