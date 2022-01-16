Ümraniye'de '7. Hamsi ve Horon Festivali'nde 10 ton hamsi dağıtıldı

Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye Rizeliler Derneği'nin işbirliğince düzenlenen '7. Hamsi ve Horon Festivali'nde vatandaşlara 10 ton hamsi dağıtıldı.

Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye Rizeliler Derneği'nin bu yıl ortaklaşa düzenlediği "7. Hamsi ve Kültür Festivali" ile Ümraniye'de Karadeniz rüzgarı esti. Karadeniz kültürünün tanıtıldığı festivale, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Poyraz, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu ve binlerce vatandaş katıldı. Yoğun katılımın olduğu festivalde İstanbullulara ücretsiz 10 ton hamsi dağıtıldı. Ücretsiz hamsi ikramından faydalanmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Hamsi yeme yarışması da renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmada kadınlar arasında 1. Emine Keleş olurken erkeklerde ise 1. Ahmet Kılı oldu. Öte yandan, alana kurulan çadırda Karadeniz'in yöresel doğal lezzetleri de satışa sunuldu. Düzenlenen konserler ve etkinlikler ile vatandaşlara kemençe, tulum ve horon eşliğinde müzik şöleni yaşatıldı.

"Türkiye, milli gemisini yapan 10 ülkeden biridir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “Dünyanın en güzel ülkesine sahibiz, bakın dünya coğrafyasını merkezinde bir Türkiye var. Atalarımız, şehitlerimiz kanlarıyla yoğurmuş bize emanet etmiş. Bu 3 kıtanın merkezinde, Asya, Avrupa, Afrika, kavşak bir yerdeyiz. Bu güzel yurdumuzun çıkarlarını korumak için kim gece gündüz koşturuyor, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, liderimiz, Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki cumhuriyet hükümeti bununla meşgul. 3 tarafımız denizle çevrili. Hakimiyetimizi daha da güçlendirmek için Türkiye'nin milli imkanlarıyla inşa ettiği geminin açılış törenine katıldık. Türkiye, dünyada Deniz Kuvvetleri bakımından kendi içine yeten milli gemisini yapan 10 ülkeden bir tanesidir" dedi.

“Hamsi deyince herkes koşuyor”

Hamsi Festivali hakkında konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ümraniye'nin geleneksel Hamsi Festivali, Ümraniye Belediyemiz ve Rize Derneğimizle birlikte her sene ocak, aralık ayında gerçekleştiriyoruz. Bu sene ocak ayına nasip oldu. Hamsi sadece Karadeniz'in değil, 81 vilayetin balığı değil mi, hamsiyi yemeyen var mıdır yoktur. Milli balıktır. Onun için bu festivali yapmamak olmazdı. Bizim Karadeniz'in tanıtımına da ihtiyaç yok. Hamsi deyince herkes koşuyor. Bakın burada belki yarısı Karadeniz'in dışındaki kardeşlerimizle beraber. Bu hem kardeşliğimizi pekiştiriyor" ifadelerini kullandı.

"Balık yemeye geldik"

Hamsi kuyruğunda bekleyen Muharrem Kadazoğlu, “Ben Orduluyum, burada şenlik olduğunu duydum. Hamsi yemeye geldik. Çok güzel bir etkinlik bazı yerlerde her sene düzenleniyor, hiçbirini kaçırmıyorum. Karadeniz'in bütün etkinliği burada canlı yaşanıyor" dedi. Vatandaşlardan Nazlı Cefazefe ise, “Ben de Azerbaycanlıyım ama uzun zamandır İstanbul'da yaşıyorum. Bu Karadeniz yemeklerine hep bayılırım. Onun için sabahın köründe kalktım, balık yemeye buraya geldim" diye konuştu.