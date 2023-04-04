Ümraniye'de 85 bin kişiye kentsel dönüşüm bilgilendirmesi

Ümraniye Belediyesi 2019'dan bu yana ilçede “Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Programı” çerçevesinde, kentsel dönüşüm konusunda istekli olan mülk sahiplerinin bulunduğu 6 bin 100 binada toplantı ve çalışmalarını tamamladı. Bu sayede 85 bin kişinin güvenli konutlara kavuşmasının önü açıldı. 2019'dan bu yana Ümraniye'de 644 bina dönüşüme girerek toplamda 2 bin 814 konut yeni sahiplerine teslim edildi. Bu sayede 4 yılda yaklaşık 13 bin kişi yeni ve güvenli evlerine kavuştu.

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan ve 50 binden fazla insanın ölümüne neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından gözler büyük şehirlere çevrildi. Özellikle İstanbul'da muhtemel bir depreme karşı hangi ilçenin ne kadar hazırlıklı olduğu merak konusu.

4 yılda 85 bin kişiye ulaşıldı

Bu konudaki çalışmalarını yıllardır aksatmadan sürdüren Ümraniye Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından gerek vatandaşların binalarında, gerekse Kentsel Dönüşüm Ofisi'nde dönüşüm konusunda gönüllü olan vatandaşlara yönelik bilgilendirme toplantıları düzenleniyor. Bu toplantılar sayesinde, 6 bin 100 binada detaylı kentsel dönüşüm bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Söz konusu bu binalardaki 21 bin 220 bağımsız bölümün sakinleri gerek kamu, gerekse özel kentsel dönüşüm projeleri için uzlaşmaya hazır ve eksiksiz bilgiye sahip hale geldi. Bu toplantı ve çalışmalar neticesinde yaklaşık 85 bin kişi sonuçsuz çekişmelerden kurtularak, doğru bilgi ve yönlendirmeye en yetkili birimden ulaşarak; güvenli ve konforlu konutlara kavuşmak için ilk adımı atmış oldu. Bu bilgilendirme toplantıları sonrası 4 yılda Ümraniye'de 644 bina kentsel dönüşüme girerek 2 bin 814 konut sahiplerine teslim edildi. Bu sayede yaklaşık 13 bin kişi yeni ve güvenli evlerine kavuşmuş oldu.

Vatandaşlara ücretsiz rehberlik ediyor

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü 2019'den beri vatandaşlara ücretsiz ve şartsız; kentsel dönüşüm hukuki ve teknik destek hizmeti vermeye başladı. Bu hizmet dâhilinde belediyeye başvuru yaparak talepte bulunan mülk sahiplerine; imar durumu, muhtemel yapılaşma şartları, günlük piyasa şartlarına göre kentsel dönüşümde karşılaşabilecekleri durumlar, sözleşme ve protokol kontrolleri de dâhil olmak üzere bilgilendirmeler tek tek yapılıyor.

“On binlerce vatandaşımızın sağlıklı ve kaliteli konutlara kavuşmasına vesile olduk”

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım konuyla ilgili olarak, “Ümraniye Belediyesi olarak ilçemizdeki kentsel dönüşüm çalışmalarına 6 Şubat'ta yaşadığımız depremlerin ardından başlamadık. Uzun bir süre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapmış bir mühendis, bir idareci olarak, muhtemel bir İstanbul depreminin büyük bir yıkıma neden olacağını çok iyi bilen biriyim. 2019'da Ümraniye Belediye Başkanı seçildikten sonra ilçede önemli bir kentsel dönüşüm çalışması yapılması için müdürlük kurduk. Kentsel dönüşüm müdürlüğümüz dört yıldır Ümraniye'de güzel işler ortaya koyuyor. Düzenlediğimiz bilgilendirme toplantıları ve yaptığımız proje çalışmalarıyla on binlerce vatandaşımızın sağlıklı ve kaliteli konutlara kavuşmasına vesile olduk” dedi.