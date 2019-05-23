Ümraniye'de ağaçlık alanda yangın

Ümraniye'de Şile yolu üzerinde ağaçlık alandaki kulübede yangın çıktı. Arazideki ağaçlara da sıçrayan yangın kontrol altına aldı.

Ümraniye'de Şile yolu Erenler Caddesi üzerinde ağaçlık alanda bulunan bir bekçi kulübesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kulübede başlayan yangın, kısa sürede arazideki ağaçlara sıçradı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, daha fazla yayılmasına izin vermeden yangını kontrol altına aldı.