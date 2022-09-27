Ümraniye'de, aile sağlığı merkezi düzenlenen tören ile açıldı

Ümraniye'de her mahallede olması planlanan aile sağlığı merkezlerine bir yenisi eklendi. Ihlamurkuyu Mahallesine inşa edilen aile sağlığı merkezinin açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti.

Ümraniye Belediyesi tarafından devam edilen projelere bir yenisi daha eklendi. Her mahalleye, aile sağlığı merkezi yapılması planlanan aile sağlık merkezlerine, bir yenisi daha eklendi. Ihlamurkuyu Mahallesinde açılışı düzenlenen aile sağlığı merkezinde açılış öncesi tören düzenlendi. Törene Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu katıldı. Düzenlenen törenin ardından protokol heyeti, aile sağlık merkezinin önünde kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi. Protokol heyeti, aile sağlığı merkezini gezerek kontrollerde bulundu.

“Ümraniye'de, 50'ye yakın aile sağlığı merkezi”

Açılışta konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Geldiğimiz noktada yapılamayan yok, Ümraniye'de 50'ye yakın aile sağlığı merkezi yapıldı. Aslında bu belediyenin görevi değil ancak konu hizmet olunca belediye burada da var, her yerde var. Cumhurbaşkanımızın döneminde ayrımcılık yok, devlette birlik var” dedi.