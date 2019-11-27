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Ümraniye'de apartmanda çıkan yangında can pazarı

Ümraniye’de bir apartmanın birinci katındaki dairede yangın çıktı.

Ümraniye'de bir apartmanın birinci katındaki dairede yangın çıktı. Can pazarının yaşandığı yangında üst katta mahsur kalan vatandaşlar merdiven aracılığıyla itfaiye tarafından kurtarıldı. Mahsur kalanların yakınları ise endişe içerisinde yakınlarının kurtarılmasını bekledi. Olayda bazı bina sakinlerinin dumandan etkilendiği öğrenildi.


Ümraniye Elmalıkent Mahallesi Mandıra Caddesi üzerinde bir apartmanın birinci katında yabancı uyruklu şahısların yaşadığı dairede bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevreye ve binaya yoğun duman yayıldı. Binanın üst katındaki vatandaşlar yoğun dumandan etkilendi. Yangına müdahale eden itfaiye, merdiven ile üst katlara ulaşarak binada mahsur kalan 5 kişiyi kurtardı. Vatandaşlar, evin pencerelerinden çıkıp merdivene alınarak binadan aşağı indirildi. O sırada bazı bina sakinleri de yakınlarının binadan kurtarılmasını panik içerisinde bekledi. Dumandan etkilenenlere ilk müdahale olay yerine gelen ambulansta yapıldı.


Yangını duyar durmaz evine koşan bir vatandaş da binada eşinin mahsur kaldığını öğrenerek endişe içerisinde beklemeye başladı. Vatandaş, “Çocuklar aradı binada yangın çıktı dedi. Hanım da içeride hala çıkmamış. Aşırı duman var girmek istedim giremedim” dedi.


İtfaiye yangını kontrol altına alırken, olayda can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

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