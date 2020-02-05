Ümraniye'de asker eğlencesi için yol kapatan magandalara ceza yağdı

Ümraniye'de bir araya gelen grubun, asker eğlencesi yapmak amacıyla yolu kapattıkları ve arkada bekleyen araçlara aldırış etmeden dans ettikleri görüntüler basında yer almıştı. Yol kapatan 4 maganda polis tarafından yakalandı. Şahıslara para cezası verilirken iki şahsın da ehliyetlerine en konuldu. Ayrıca iki şahıs, haklarında işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ümraniye'de Sütçü İmam Caddesinde geçtiğimiz günlerde birkaç şahıs, asker eğlencesi yapmak amacıyla yol kapatmış, yolda bekleyen araçlara aldırış etmende yüksek sesle müzik dinleyerek yolda dans etmişlerdi. Olayın basına yansımasının ardından Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda 34 VL 5174 plakalı araç sürücüsü S.Ş., 34 TY 3082 plakalı araç sürücüsü F.K., 34 JA 8485 plakalı araç sürücüsü B.Ş., 34 JY 322 plakalı araç sürücüsü A.S. polis tarafından yakalandı.

Sürücü S.Ş.'ye, kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya araçların motorunu durdurmak maddesine istinaden 132 TL, kara yollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek maddesine istinaden 132 TL, ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı olarak araçlarda bulundurmak, bu tür cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak maddesine istinaden 132 TL olmak üzere toplamda 396 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Sürücü F.K.'ya, kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya araçların motorunu durdurmak maddesine istinaden 132 TL, kara yollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek maddesine istinaden 132 TL, ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı olarak araçlarda bulundurmak, bu tür cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak maddesine istinaden 132 TL olmak üzere toplamda 396 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Sürücü B.Ş.'ye kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya araçların motorunu durdurmak maddesine istinaden 132 TL, kara yollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek maddesine istinaden 132 TL, ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı olarak araçlarda bulundurmak, bu tür cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak maddesine istinaden 132 TL olmak üzere toplamda 396 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Sürücü A.S.'ye kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya araçların motorunu durdurmak maddesine istinaden 132 TL, karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek maddesine istinaden 132 TL, ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı olarak araçlarda bulundurmak, bu tür cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak maddesine istinaden 132 TL olmak üzere toplamda 396 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Aynı zamanda S.Ş. ve F.K. adlı şahısların sürücü belgeleri geçici olarak iptal edildi. Sürücüler S.Ş. ve F.K., ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etme maddesine istinaden haklarında işlem yapılmak üzere Ümraniye şehit Numan Şeref Datlı Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.