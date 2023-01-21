Ümraniye'de AVM'nin birinci katından düşen kadın yaralandı



Olay, Ümraniye'de bulunan Canpark AVM'de saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın AVM'nin birinci katından atladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Beton zemine düşerek yaralanan kadına ilk müdahaleyi güvenlik görevlileri yaptı. İntihara kalkışan kadın kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, çevredeki vatandaşların panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Yasin Uğur - Ömer Karaoğlu

