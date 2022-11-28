Ümraniye'de bina bahçesine uçan otomobil daireye çarptı: 3 yaralı

Ümraniye'de sokak kesişiminde minibüsle çarpışan ve içinde 5 kişinin olduğu otomobil, kontrolden çıkarak 5 katlı apartmanın giriş katındaki boş daireye çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Ümraniye Site Mahallesi Kayacan Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Serdal Arslan kontrolündeki 34 ED 369 plakalı Mercedes marka otomobil, sokak içerisinden gelen bir başka aracın çarpması ile direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araçla bir süre ilerleyen sürücü binanın bahçesine uçtu. Otomobil içerisinde bulunan 5 kişi kendi imkanları ile araçtan çıktı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken araçta bulunan 3 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise bina bahçesine uçan aracı olduğu yerden çıkardı. Yaşanan kaza, bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada, aracın çarptığı giriş kattaki dairede maddi hasar oluştu.

"Cana gelmesin, mala gelsin"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan İsmail Çakır isimli bir vatandaş, “Biz emlakçıyız. Daireyi kiralık ilanına çıkarmıştık. Bize haber geldi. Kaza olduğu söylendi. Biz de birisi yaralandı diye korktuk, buraya geldik hemen. Neyse ki ciddi bir durum yok. Cana gelmesin mala gelsin. Geçmiş olsun” dedi.