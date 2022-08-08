Ümraniye'de binlerce kişiye aşure ikramı

Aşure dağıtımı, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.

Ümraniye Alemdağ Caddesi üzerinde, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu'nun katılımıyla vatandaşlara hazırlanan aşureler ikram edildi. Gerçekleşen program dahilinde 10 bin kişilik aşure dağıtılırken, Muharrem ayı genelinde ilçede 4 farklı noktada toplamda 50 bin kişilik aşure dağıtılmış olacak.

Program dahilinde üretilen aşureler kaynatılırken, Başkan İsmet Yıldırım önlük giyerek aşure yapımına dahil oldu. Hazırlanan aşureler vatandaşlara ikram edildi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Muharrem ayının 10. gününde aşure gününde yine Alemdağ Caddesi'nde dostlarla beraberiz. Aşure bizim hem dinimizde hemde gelenek ve göreneklerimizde beraberlik ve birlik içerisinde olmamız için güzel bir gün, bayram günü. Bir taraftan da Hazreti Hüseyin Efendimizin de şehit edilmesinden dolayı da ciddi bir hüznümüz var. Cenab-ı Hak Hüseyin efendimizin ve şehit olan diğer sahabenin hepsine gani gani rahmet eylesin. Nice bu günlerde buluşmak üzere. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun inşallah” dedi.

Programa katılan Osman Yalçınkaya, “Her sene Ümraniye'de olduğu gibi bu senede yapıldı. Başkanımız bu konuya çok önem gösteriyor bizlerde kendisini destekliyoruz. Bu mübarek günde böyle bir etkinlik yaptığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Ümraniye'ye yakışanda budur. Bunlar bizim kültürümüz, geleneklerimiz bunların yaşatılması bizleri gururlandırıyor inşallah nesiller boyu devam eder” dedi.