Ümraniye'de bu kış sokak hayvanları için daha sıcak geçecek

Ümraniye Belediyesi tarafından yapılan kedi ve köpek kulübeleri ilçenin belirli noktalarına yerleştirildi. Ümraniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kış aylarında sokak hayvanlarının soğuk ve yağışlardan etkilenmemesi için ilçenin çeşitli noktalarına kedi-köpek evleri yerleştirdi. Ahşap malzemeden yapılan kedi ve köpek evleri, hayvanların soğuk kış günlerini daha rahat atlatabilmelerini sağlayacak. Bunun yanı sıra Ümraniye Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbarlar doğrultusunda; yaralı ve yardıma muhtaç hayvanların yardımına koşuyor, kısırlaştırma, aşılama ve besleme yaparak ilçedeki hayvanların daha sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlıyor.