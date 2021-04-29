Ümraniye'de camide korkutan yangın paniği

Dudullu İmes Sanayi Sitesi içinde bulunan İmes Camii'nin zemin katında yangın çıktı. Yoğun dumanların sardığı camideki yangın söndürülürken kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay saat 00.00 sıralarında Dudullu İmes Sanayi içi Cumhuriyet Bulvarı üstünde bulunan İmes Cami'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Camiden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine Dudullu ve Ümraniye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle oksijen tüpleri takarak içeri girdi. Polis ekipleri de güvenlik şeridi çekerek vatandaşları yangın yerinden uzaklaştırdı.Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.