Ümraniye'de ‘Çevre Günü' için farkındalık etkinliği

Etkinliğe AK Parti İstanbul Çevre, Şehir ve Kültür işlerinden sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Ümraniye Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe; AK Parti İstanbul Çevre, Şehir ve Kültür işlerinden sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti İstanbul Çevre, Şehir ve Kültür İşlerinden sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, "Dünya Çevre Günü vesilesiyle İstanbul'un en güzide ilçelerinden Ümraniye'nin Millet Bahçesinde arkadaşlarımızla birlikteyiz. Bir hafta boyunca çevre etkinlikleri yaparak farkındalık oluşturacağız. Buraya gelen vatandaşlara geri dönüşüm ile ilgili poşetler dağıtacağız. Dolayısıyla hem sıfır atığa hem küresel ısınmaya hem de azalan su kaynaklarına dikkat çekerek gelecek nesillere daha iyi bir çevre bırakma kanaatindeyiz. Orman varlığını dünyada artıran ender ülkelerden bir tanesiyiz. Yaptığımız en güzel projelerden olan 81 ilde 81 millet bahçesi projesini hayata geçiriyoruz” dedi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Hem geleneksel hem de dinimizden gelen çevre bilincini yayalım. Gelişmiş ülkelerde çevre konusu başta geliyor. Bizim de millet olarak bu konuda bilinçli olmamız gerekiyor. Bunun manifestosu Millet Bahçeleri. Millet Bahçelerinde çevrenin ne olduğunu görüyor ve hissedebiliyorsunuz. Eğitim ile çevre bilinci ve sıfır atık bilincinin daha üst seviyelerine çıkacağını düşünüyorum” dedi.