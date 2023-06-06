Ümraniye'de ‘Dünya Çevre Günü' etkinlikleri düzenlendi

Ümraniye'de, 5 Haziran ‘Dünya Çevre Günü' sebebiyle Ümraniye Belediyesi tarafından etkinlikler düzenlendi. Geri dönüşüm ile oluşan heykeller, atık malzemelerden yapılan malzemeler etkinlikte sergilendi.

Ümraniye Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, çevre bilincini artırmak ve doğa duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla Ümraniye Santral Etkinlik Alanı'nda birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinliklerin yer aldığı program düzenledi. Programda çocuklar ve gençlerin çevre şuurunu artırmak amacıyla birçok atölye ve stant yer aldı. Stantlarda çocukların atık malzemelerden oluşturduğu birbirinden farklı eserler çevrecilerle buluştu. Düzenlenen etkinlikte çocukların sevdiği Rafadan Tayfa ekibi ve palyaçolar sahne alarak çocukları doyasıya eğlendirdi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Her standımızda çevre bilincine, dönüşüme uygun, sıfır atığa uygun malzemelerle bir çiçek yapılıyor. Her türlü ürünü burada işe yarar hale getirip gençlerimizin, çocuklarımızın hem becerilerinin kazanılması hem de zihinsel gelişimleri açısından önemli işler oluyor. Emeği geçen bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Herkesin Çevre Gününde çevreye duyarlı olmasını, bilhassa çocuklarımızla birlikte büyüklerimizin daha duyarlı olmasını temenni ediyorum” dedi.