Ümraniye'de EBA Destek Merkezleri hizmete girdi

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, evlerinde bilgisayar ve internet erişimi olmayan öğrenciler için belediye tarafından hizmete açılan EBA Destek Merkezi'ni ziyaret etti. Başkan Yıldırım, “Ülkemiz olarak ve bütün dünya olarak, çocuklarımızın eski okul hayatına dönmesini arzuluyoruz hep beraber. İnşallah bu dönemler de geçecek” dedi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, belediye tarafından Ümraniye'de 118 bilgisayarla 12 noktada hizmet vermeye başlayan EBA Destek Merkezleri'nden biri olan Necip Fazıl Kültür ve Eğitim Merkezi'ndeki EBA Destek Noktası'nı ziyaret etti. Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal ile birlikte destek noktasına gelen Başkan Yıldırım, burada görüntülü olarak derslere katılan çocukları dinledi. Hem görüntülü bağlanan öğretmenlerle hem de öğrencilerle kısa görüşmeler yapan Başkan Yıldırım, koronavirüs salgınından sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan EBA uygulaması üzerine Ümraniye'de EBA Destek Merkezleri açtıklarını söyledi.

Başkan Yıldırım, “Çocuklar bizim Ümraniye Belediyemizin açtığı 12 tane merkezde, 118 tane bilgisayarda, hem öğleden önce hem de öğleden sonra olmak üzere evinde imkanı olmayan 300 öğrencimiz, bu merkezlerden istifade ediyorlar. Hep beraber de izledik. Hocalarının nezdinde dersleri alıyorlar ama çocuklar okulları özlemişler. Arkadaşlıkları özlemişler, sosyal hayatı özlemişler. İnşallah bu pandemi dönemini en kısa zamanda atlatırız. Yavaş yavaş işte ilkokuldan başlayarak daha sonra liseler olmak üzere bu eğitimimiz okullarımızda sağlıklı bir şekilde devam eder. Tabii okullarda başlayınca da mutlaka kurallara riayet etmek lazım. Yani üç tane ana kuralımız var. Maskemizi takarak, mesafeyi koruyarak ve hijyen kurallarına da dikkat ederek bu süreci atlatacağımızı düşünüyorum. Çok kısa zamanda bu pandemi dönemini atlatarak, ülkemiz olarak ve bütün dünya olarak, çocuklarımızın eski okul hayatına dönmesini arzuluyoruz hep beraber. İnşallah bu dönemler de geçecek” şeklinde konuştu.

Ümraniye Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile ilgili usul ve esaslara uygun olarak hazırlanan merkezlerde, öğrencilerin sağlığını ön planda tutarak, tüm koronavirüs önlemlerini titizlikle uyguluyor.