Ümraniye'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Olay, saat 20.00 sıralarında Nato Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Honda markalı 41 AFY 644 plakalı otomobiliyle seyreden Gündüz Azizoğlu aşırı hız sonucu yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarparak savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu hurdaya dönen otomobilde sıkışan ve ağır yaralanan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı