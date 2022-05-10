Ümraniye'de, engellilerle empati için 1 dakikalığına engelli oldular

Ümraniye'de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle düzenlenen anlamlı programa katılan vatandaşlar, engelli vatandaşların yaşadıkları zorlukları anlamak ve empati yapmak için tekerlekli sandalye kullandı, gözleri kapatıldı ve kulaklık ile sessiz ortam oluşturarak 1 dakikalığına engelli oldu.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye Tüm Engelliler Derneği program düzenledi. Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde kapalı alanda düzenlenen programda "Engelleri Birlikte Aşıyoruz" ve "1 Dakikalığına Engelli Olur Musun?" sloganıyla vatandaşlar engelli vatandaşları anlamak için deneyimde bulundu. Yürüme engelli vatandaşları anlamak için tekerlekli sandalye kullanımı, görme engelli vatandaşları anlamak için gözlerin bant ile kapatılarak görme engelli bastonu ile yürüyüş, işitme engelli vatandaşları anlamak için ses engelleyici kulaklık takılarak, 1 dakikalığına engelli vatandaşlar ile empati kurulması sağlandı. Engelli vatandaşların yaşadıkları zorlukları anlamak için deneyimde bulunan vatandaşlar empati çadırında bulunan anı defterine deneyimleri yazdı.

Ümraniye Tüm Engelliler Derneği Başkanı Yahya Sağlam, “Engelliler Haftası dolayısıyla, insanların bizi anlaması adına Ümraniye Belediyesi'nin desteğiyle empati çadırımızı kurduk. Sağlıklı insanların bizleri anlaması adına bu farkındalığı yaptık. Bu programda sağlıklı insanlar engelli arabasına oturup bizim yaşadığımız zorlukları anlayacaklar. Gözlerini bağlayacağız mesela, görme engellilerin yaşadığı sorunları birebir yaşamış olacaklar” dedi.