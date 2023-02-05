Ümraniye'de Erzurum rüzgarı esti: 2 ton İspir kuru fasulyesi dağıtıldı

Ümraniye'de “1'inci İspir Kuru Fasulye ve Kültür Festivali” düzenlendi. Festivalde büyük kadayıf dolmaları, İspir yöresine ait kuru fasulye ve cağ kebap yapıldı. Yüzlerce vatandaşın katıldığı festival renkli görüntülere sahne oldu.

Ümraniye Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “1'inci İspir Kuru Fasulye ve Kültür Festivali” bugün başladı. Festivalde vatandaşlara İspir yöresine ait kuru fasulye ikramı yapıldı. Yöresel halk oyunları ile başlayan festival renkli görüntülere sahne oldu. İspir yöresine ait kuru fasulye, cağ kebap ve kadayıf dolması vatandaşlara ikram edildi. Festivale Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Yıldırım, kazan başına geçerek vatandaşlara kuru fasulye ikramında bulundu.

“Ümraniye'de bizi izlemeye devam edin”

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Ümraniye'de her hafta bir festival oluyor. Bugünde kuru fasulye, Erzurum İspir fasulyesi var. Kardeşlerimiz ile birlikte başladık, burada bir etkinlik yapacağız. Fasulyeyi tanıtıyoruz, zaten kuru fasulye en büyük nimet. Herkese afiyet olsun diyorum. Ümraniye'de bizi izlemeye devam edin” dedi.

“Yediğim en güzel cağ kebap”

Festivale katılan Sibel Alkış adlı vatandaş, “Çok mutlu olduk, Erzurum'u özlüyoruz. Bu lezzeti burada bulmak bizi çok memnun etti. Hayatımda yediğim en güzel cağ kebap” şeklinde konuştu.

Festivale AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım katıldı.