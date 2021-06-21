Ümraniye'de evde çıkan yangında anne hayatını kaybetti, 5 yaşındaki çocuk ağır yaralı

Ümraniye'de içerisinde anne ve 5 yaşındaki çocuğun bulunduğu evde çıkan yangın aile faciasına dönüştü. Anne Rahman Güney yangında hayatını kaybederken 5 yaşındaki çocuğu Kerem Güney ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay Ümraniye Armağanevler Mahallesi Narlı Sokakta saat 12.00 sıralarında yaşandı. 5 katlı apartmanın 2. katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçerisinde Rahman Güney ile 5 yaşındaki oğlu Kerem Güney'in bulunduğu evden yangın nedeniyle yoğun duman çevreye yayıldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonrası evin içerisinde yapılan araştırmada 5 yaşındaki Kerem ile Anne Rahman Güney'in ağır yaralı olduğu görüldü. 5 yaşındaki çocuğa olay yerinde kalp masajı ve suni teneffüs yapıldı. 5 yaşındaki Kerem ardından ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Anne Rahman Güney ise yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yangına tanık olan bir vatandaş, “Bir anda sesler yükseldi dışarı çıktık. Biz geldiğimizde yangın ilerlemişti. 5-6 yaşlarında çocuk çıkarıldı. Muhtemelen kalbi durmuştu” dedi.

Öte yandan baba Mehmet Güney'in sabah saatlerinde evden ayrılmadan önce evden tartışma seslerinin duyulduğu öğrenildi. Yangını haber vermek için mahalle sakinleri tarafından baba Mehmet Güney'in telefonla arandığı fakat Güney'in telefonlarına dönmemesi nedeniyle yangından henüz haberdar olmadığı öğrenildi.