Ümraniye'de feci kaza: Bariyerlere ok gibi saplandı

Ümraniye'de kontrolden çıkan otomobil yol ayrımında bulunan bariyerlere ok gibi saplandı. Araçta sıkışan sürücü yaralandı.

Kaza, Ümraniye Çamlıca bağlantı yolunda saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne yönüne seyir halinde olan Deniz G. hakimiyetindeki 34 JK 2756 plakalı Ford marka otomobil kontrolden çıkarak yol ayrımında bulunan bariyerlere aşırı hız nedeniyle ok gibi saplandı. Bariyerlere saplanan otomobil hurdaya dönerken sürücü araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesiyle olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü ambulans ile bölgedeki en yakın hastaneye sevk edildi.

Öte yandan kaza nedeniyle otoyolda kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.