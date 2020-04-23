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Ümraniye'de feci kaza: Motosikletli metrelerce havaya fırladı

Ümraniye’de sokağa dönüş yapan otomobille çarpışan motosikletteki bir kişi metrelerce havaya fırladı.

Ümraniye'de sokağa dönüş yapan otomobille çarpışan motosikletteki bir kişi metrelerce havaya fırladı. 2 kişinin ağır yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Ümraniye Tepeüstü Yeşildere Caddesi üzerinde iki hafta önce meydana geldi. 2 kişinin bindiği motosiklet Ümraniye istikametinde ilerlediği sırada karşı yönden gelen ve sokağa dönen otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikleti kullanan kişi yere savrulurken, arka kısmında oturan kişi metrelerce havaya fırladı. Korkunç kaza güvenlik kamerasına yansıdı.


Görüntülerde motosiklet ve otomobil çarpışıyor. Kazada motosiklette bulunan iki kişi metrelerce havaya fırlıyor. Hatta biri yüksekte bulunan kameraya neredeyse çarpmayla burun buruna geliyor. Öte yandan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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