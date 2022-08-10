Ümraniye'de freni boşalan kamyon 4 araca daldı

Ümraniye'de freni boşalan kamyon park halinde bulunan 4 araca çarptı. Kaza sonrası sürüklenen otomobil doğalgaz borusunu patlattı. Kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Ümraniye İstiklal Mahallesi Dolmabahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, un boşaltmak için caddeye gelen Salih S. kontrolündeki 42 S 0488 plakalı Ford marka kamyon, şoförünün araçtan inmesi sonrası freni boşaldı. Freni boşalan kamyon şoförsüz bir şekilde hareket etti. Kamyon cadde üzerinde park halinde bulunan 4 araca çarptı. Kazanın etkisiyle önünde sürüklediği otomobil kaldırımda bulunan doğalgaz hattını patlattı. Kaza sonrası olay yer savaş alanına döndü. Vatandaşların kazayı 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ve itfaiye ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı olay yerinde doğalgaz ekipleri kaçak olan gazı kesti. Kaza da herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi.

“Kamyon aşağı doğru kaymaya başladı”

Yaşanan olaya ilişkin konuşan vatandaşlardan Hamdi Gürnaz, “Freni boşalan kamyon aşağı doğru kaymaya başladı. Önüne araçları kattı. Üzerine bir de doğalgaz panosu patlayınca patlama gibi bir ses çıktı. İnsanlar o sesle sokağa döküldü. Neyse ki yaralı ya da can kaybı olmadı” diye konuştu.