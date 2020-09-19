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Ümraniye'de gecekondu yangını

Ümraniye Topağacı mahallesinde meydana gelen yangında bir gecekondu alev alev yandı.

Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.


Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı öğle saatlerinde meydana gelen yangında bir gecekondu alevlere teslim oldu. Yangını söndürmek isteyen gecekondu sahibi hafif yaralandı. Olay yerine Ümraniye ve Çengelköy itfaiye ekipleri, 112 ambulans sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucunda kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başlatıldı. Gecekonduda maddi hasar meydana geldi.


Yangını söndürmek isterken hafif yaralanan ev sahibi Recep Kocatürk “Kaza olarak gerçekleşti, kaza oldu yani. Yapacak bir şey yok. Biz içeride oturuyorduk televizyon izliyorduk. Bahçede konserve yapmıştık, o anda bir kıvılcım çıkmış görmedik. Bir anda alevlendi kaza oldu. Söndürmeye kalktım, kollarım yandı. Beş tane yangın tüpü boşalttım, evdeki su ile, yandaki kuyu ile su sıktım söndüremedim. İtfaiyede tam yirmi dakikada geldi Tepeüstü'nden buraya” ifadelerinde bulundu.

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