Ümraniye'de gençler İlber Ortaylı ile buluştu

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Gençlik Buluşması' etkinliğinde her yaştan genç, etkinliğin konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı ile bir araya geldi. Öte yandan "Geziyorum-Yazıyorum" projesinde yer alan fotoğraflar da etkinlikte sergilendi. Dereceye giren fotoğraf sahibine fotoğraf makinesi hediye edildi.

Ümraniye Belediyesi, geçtiğimiz gün Belediye Meydanı'nda ‘Gençlik Buluşması' etkinliği gerçekleştirdi. Gençler, etkinlik çerçevesinde programa katılan Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya yoğun ilgi gösterdi. Etklinlikte konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Çanakkale ve Bursa illerinin tarihinden olaylar ve anekdotlar aktardı. Dinleyiciler Ortaylı'yı ilgiyle dinledi. Programa, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı. Öte yandan, “Geziyorum- Yazıyorum” projesi çerçevesinde gerçekleşen, Edirne, Çanakkale ve Bursa gezileri sonunda gençlerin gezi notları ve çektikleri fotoğraflar da programda sergilendi. Fotoğraflar arasında dereceye giren Sudem Diktaş'a ise hediye olarak fotoğraf makinası verildi. Program sonunda Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, etkinliğe katılan Prof. Dr. İlber

Ortaylı'ya çiçek takdim etti.

“Başkanımız bizi çok seviyor”

Etkinliğe katılan Talha Yelkenci, ”Program çok iyi. Belediyemizin bu etkinliklerini çok hoş buluyorum. Hem bizi destekliyor hem bir şeyler öğrenmemize katkı sağlıyor. Başkanımız bizi çok seviyor. İlber Ortaylı çok iyi bir tarihçi, dinlemekten keyif alacağız” dedi.

“Çok eğleniyoruz, sohbet ediyoruz”

Programa katılan Zehra Ağaoğlu, ”Çok eğleniyoruz, sohbet ediyoruz. Ortam güzel olduğu için geldim. Sürekli buluşmalar düzenleniyor. Ümraniye Belediyesi'ne buradan teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Önemli tarihçilerin gençlerle buluşturulması çok önemli”

Program katılan Furkan Aydoğan, ”İlber hocayı seviyorum ve programlarını da izliyorum. Hepimiz için iyi bir program olur umarım. Bu dönemde bu tarz etkinliklerin düzenlenmesi iyi oluyor. Ümraniye Belediyesi'ne de teşekkür ederim. Ülkemiz adına önemli tarihçilerin gençlerle buluşturulması çok önemli” dedi.