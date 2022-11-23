Ümraniye'de geri dönüşüm deposu alev aldı

Ümraniye'de geri dönüşüm deposu içinde yangın meydana geldi. Yangın saatler süren çalışmaların ardından güçlükle kontrol altına alındı.

Olay, gece saatlerinde 04.00 sıralarında Ümraniye Dumlupınar Mahallesi İnönü Caddesinde meydana geldi. Henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenden çıkan yangın kısa sürede etkisini arttırdı. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm deposu olarak kullanılan alan alevi suretle yangın meydana gelirken depo içinde yanan malzemeler ise duman bulutu etkisi oluşturdu. Yangına, Anadolu yakasında bulunan bir çok itfaiye ekipleri sevk edilirken olay yerine tedbir amaçlı ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangında şans eseri ölen ve yaralanan olmazken geri dönüşüm deposu kullanılmaz hale geldi. Yangın kısa sürede içerisinde itfaiye ekipleri tarafından söndürme ve soğutma çalışmaları yapılarak kontrol altına aldı.