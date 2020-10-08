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Ümraniye'de geri dönüşüm deposu alev alev yandı

Ümraniye’de bir plastik geri dönüşüm deposunda yangın çıktı.

Ümraniye'de bir plastik geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Plastik geri dönüşüm deposu alev alev yandı. Yangını söndürmek için çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Olay saat 00.00 sıralarında Esenkent Fulya sokakta bulunan plastik geri dönüşüm deposunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle plastik geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Kısa sürede deponun tamamına yayılan yangın, giderek büyüdü. Olay yerine çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, çevrede gerekli önlemler ekipler tarafından alındı. Depo çevresinde duvar olarak kullanılan demir saclar ise yangına daha iyi müdahale edebilmek için söküldü. Deponun dört bir yanından alevler kontrol altına almaya çalışılırken, itfaiye ekipleri yangının daha da büyümesini önledi.

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