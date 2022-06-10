Ümraniye'de Girişimci Kadın Festivali başladı

Ümraniye'de girişimci kadınlara özel, ‘Girişimci Kadın Festivali' başladı. Üç gün sürecek olan festivalde 90'dan fazla girişimci kadın stant açtı. Ürünlerini ziyaretçilerine sunan kadınlar; takıdan tekstile, yapılan ev yemeklerinden el işlemesi ürünlerine kadar her türlü satışı yaparak ev ekonomisine katkıda bulunmaya çalışıyor.

KADEF ve Ümraniye Belediyesi tarafından, girişimci ve üreten kadınlara destek olmak, kadının sosyal hayattaki yerine vurgu yapmak için düzenlenen Girişimci Kadın Festivali, 10-11-12 Haziran tarihleri arasında Ümraniye Santral Metro (Santral Etkinlik Alanı) alanında gerçekleştirilmeye başladı. Açılışın ilk gününde Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da festivalde yer aldı. Alanda, girişimci kadınlar stant açarak ürünlerini ziyaretçilere sunarken uzman isimler söyleşiler yapıyor. Farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak olan festival, saat 10.00'dan 22.00'a kadar açık olacak. Program açılışına KADEF (Kadın Dernekleri Federasyonu) Yönetim Kurulu Başkanı Esra Gökmen ile KADEF Onursal Başkanı Nükhet Bozkurt da katıldı. Yapılan Konuşmaların ardından Başkan Yıldırım'a plaket takdim edildi.

“Kadınlarımız neler başarabileceklerini gösteriyorlar ”

Stantları gezen Başkan İsmet Yıldırım, “Kadın girişimcilerimizin federasyonu olan Kadef ile belediyemizin tahsis ettiği bu alanda; onların ürettiği el emeği, göz nuru, eserleri sergiliyorlar. Aynı zamanda da satışa sunuyorlar. Ben öncelikle bu etkinliği tertipleyen KADEF'e çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok önemli bir şey yapıyorlar. Kadınlarımızı sosyal hayata, iş hayatına ve kendilerinin neler yapabileceklerini, kadının emeğinin neler olduğunu, zarafetin, sanatın, kültürün bir kadın eliyle ne hale geldiğini sergide görebilirsiniz” diye konuştu.