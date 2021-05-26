Ümraniye'de hafif ticari araç, minibüse çarptı: 2'si ağır 8 yaralı

Ümraniye'de aşırı hız yapan araç sürücüsü, yol kenarında arıza yapan ve çekici aracına yüklenen minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs etrafında bulunan 2'si ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Kaza, Ümraniye Çakmak Köprüsü'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yolda seyir halinde olduğu esnada arıza yapan minibüs sürücüsü aracını sağ şeride çekerek, olay yerine çekici ekibi çağırdı. Çekici ekibinin yolda arıza yapan minibüsü kaldırdığı esnada aşırı hız yapan ve yol üzerindeki arızalı minibüsü fark etmeyen hafif ticari araç, arkadan minibüse çarptı. O esnada minibüsün etrafında bulunan 2'si ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Yaşanan kaza sonrası olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise kazada yaralanan 8 kişiyi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Öte yandan polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.