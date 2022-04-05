Ümraniye'de hayvanseverlere 'yerel hayvan koruma görevlisi' eğitimi verildi

Eğitim alan hayvanseverlere katılım belgelerini Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım takdim etti.

Ümraniye Belediyesi tarafından 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü çerçevesinde 37 vatandaşa yerel hayvan koruma görevlisi eğitimi verildi. Eğitime katılan hayvanseverlere katılım belgelerini Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım takdim etti. İlçe sınırları içerisinde yaşayan sokak hayvanlarının sağlık ve güvenliği çerçevesinde Ümraniye Belediyesi, yerel hayvan koruma görevlisi olmak isteyen vatandaşlara eğitim verdi. Kedi ve köpek gibi sahipsiz hayvanların kendi mekânlarında, bulundukları bölge ve mahallelerinde yaşamaları sorumluluğunu üstlenen gönüllü kişilere yerel hayvan koruma görevlisi deniliyor.

Gönüllü vatandaşlara verilen eğitimde; Ev ve Süs Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği, hayvan davranışları, hayvan bakımı ve beslenmesi, hasta hayvanların tanınması, hayvanların kısırlaştırılması, aşılanması, işaretlenmesi, sahiplenilmesi gibi konular ele alınarak hayvanseverlere eğitimler verildi. Verilen eğitimlerin sonunda katılımcılara Tarım ve Orman Bakanlığı İl Hayvanları Koruma Kurulu'nca 'Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Kimlik Kartı' ve Ümraniye Belediyesi tarafından da 'Katılım Belgesi' Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım tarafından verildi.

“37 kursiyerimize sertifikalarını verdik”

Sertifika teslim programında konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Ümraniye Belediyesi olarak sokak hayvanları noktasında birçok eğitimler veriyoruz. Bu çerçevede 37 gönüllü kardeşimize bir eğitim düzenledik ve sertifikalarını veriyoruz. Bu arkadaşlarımız birer temsilcimiz olacaklar, onların işbirliğiyle sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar düzenlemenin gayreti içerisinde olacağız. Ümraniye Belediyesi olarak 3 yıl içerisinde 70 bine yakın hayvanı barınağımızda tedavi ettik. Sokak hayvanlarımızın eğitimi için çok önemli bir park inşaa ettik. Hayvanları seviyoruz, hayvanlar bizim canımız, onlara yönelik çalışmalara devam edeceğiz” diye konuştu.