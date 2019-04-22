İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Ümraniye'de hırsızlar kasaplara dadandı

Ümraniye’de bir kasabın önüne minibüsle gelen hırsızlar kilolarca eti çalıp kayıplara karıştı.

Ümraniye'de bir kasabın önüne minibüsle gelen hırsızlar kilolarca eti çalıp kayıplara karıştı. Et hırsızları güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.


Olay, Ümraniye'de geçtiğimiz hafta meydana geldi. Kasabı gözlerine kestiren hırsızlar minibüsle dükkanın önüne geldi. Araçtan aşağıya inen hırsızlar ardından kepenkleri açarak kasaba girdi. Kilolarca eti sırtlayan hırsızlar etleri minibüse koyarak kayıplara karıştı . Dükkan sahibi olay yerine geldiğinde şaşkına dönerken, et hırsızları saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi .Görüntülerde hırsızlar kasabın önüne geliyor. Ardından kepenkleri kırıp içeri giriyorlar. Kasaptaki etleri omuzlayan hırsızlar minibüse yükleyip kayıplara karışıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.