Ümraniye'de hırsızlar sitenin deposunu soymaya doyamadılar

Ümraniye'de bir siteye dadanan ve 6 aydır aralıklarla girdikleri sitenin deposundan malzeme çalan hırsızlar, site sakinlerini bezdirdi. Geçtiğimiz günlerde sitenin deposuna yeniden giren hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ümraniye Mehmet Akif Mahallesi Hicre Sokak üzerinde bulunan Sıla sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, 40 dairelik Sıla sitesine dadanan hırsızlar yaklaşık 6 aydır aralıklarla sitenin deposuna girerek malzeme çaldığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde ise site deposuna yeniden giren hırsızlar depoda buldukları eşyaların tamamını çaldı. Site sakinlerinin durumu ihbar etmesi üzerine olay emniyete intikal etti. Olay yeri inceleme ekipleri depodan parmak izi alarak hırsızların kimliklerini tespit etmek için çalışmalara başladı. Sitenin deposuna giren hırsızların soygun anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Depoda bulunan örtüyü de çaldılar

Siteye sürekli olarak hırsızlık yapmaya geldikleri belirtilen hırsızların depodan eşya çalmaları site sakinlerini bezdirdi. Bir hırsızın ise, depoda bulunan bisikletin üzerindeki örtüyü de çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

“6 aydır buraya sabit bir şekilde dadandılar”

Site sakini Emre Karahan, “Bu hırsızlar 6 aydır buraya sabit bir şekilde dadandılar. Ve her geldiklerinde A blok bölgesinden ve B blok bölgesinden durmadan birçok eşya çalıyorlar. Yangın merdivenlerine kadar girmişler. Site sakinlerinin burada çocuklarının bisikletlerini alıyorlar, lastik çalıyorlar, ısıtıcıları çalıyorlar. Ve bunlar buraya 6 aydır hep gidip geliyor. Her geldiklerinde 3 ila 5 bin lira arasında maddi zarara uğruyoruz. Biz bunları polise de ilettik ama sonucu bekliyoruz” dedi.