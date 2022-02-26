Ümraniye'de Hocalı Katliamı sergisi açılışı gerçekleştirildi

Hocalı Katliamı'nın 30. yıl dönümü dolayısıyla Ümraniye Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sergi açılışı sonrasında Hocalı Soykırımı'nı anlatan “Adsız Kadın” isimli tiyatro oyunu sergilendi.

Ümraniye Belediyesi Hocalı Katliamı'nın 30. yılı münasebetiyle Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi'nde program gerçekleştirildi. Programda 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yer alan Hocalı kasabasında sivillere yönelik gerçekleşen katliamın fotoğraflarının yer aldığı fotoğraf sergisi açılışı ve tiyatro oyunu yer aldı. Sergi açılışı sonrası “Adsız Kadın” isimli tiyatro oyunu sergilendi. Programın açılışına Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Azerbaycan Cumhuriyet Diaspora Bakan Yardımcısı Vali Hacıyev, Azerbaycan Cumhuriyeti Başkonsolos Yardımcısı Murat Balavayev, Hocalı Gazisi Ruhsare Cumayeva, araştırmacı yazar Dr. Aygün Hasanoğlu, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Başkan Vekili Perviz Mammadzade ve Azerbaycan Diaspora Devlet Komitesi Türkiye Masası Sorumlusu Kenan Mammadov katıldı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, yaptığı konuşmasında, “Yaşlılara, çocuklara, kadınlara dokunmadan savaş mertçe yapılır. Fakat namert Ermeni çeteleri çocuk demeden, bebek demeden, kadın demeden, yaşlı demeden bütün sivillere katliam yaptı. 613 kardeşimizi o zaman katlettiler. O katliam 30 sene sonra Karabağ'ı bize geri getirdi. O ruhla o mücadeleyle ve yıllar sonra yapılan mücadele sonrası Allah nasip etti. Ben o zaferden dolayı da başta Cumhurbaşkanımız Aliyev olmak üzere bütün kardeşlerimizi kutluyorum. Allah hayırlı mübarek eylesin.” dedi.

Cumhuriyet Diaspora Bakan Yardımcısı Vali Hacıyev ise “Bundan 30 yıl önce Hocalı'da gerçekleşen soykırım son zamanlarda Türklerin uğramış olduğu soykırımlarından sadece birisi. 21. yüzyılda dünyaya demokrasi dersi vermek istediği, ahlak dersi vermek istediği Batı'nın gözü önünde gerçekleşti. Dünya bu soykırıma sessiz kaldı, sesini çıkarmadı. Neden, çünkü soykırım Türklerin başına gelmişti. Bugün 30. Yılında o soykırımda ölenleri yad ederken utanarak yad ediyorduk. Fakat son 2 yıldır orada şehit olanların ruhu şaddır.” dedi.