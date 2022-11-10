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Ümraniye'de internet kafede sadaka kutusu hırsızlığı kamerada

Ümraniye’de bir internet kafeye müşteri gibi giren kadın, tezgah üzerinde yardım için bulunan sadaka kutusunu çaldı.

Ümraniye'de bir internet kafeye müşteri gibi giren kadın, tezgah üzerinde yardım için bulunan sadaka kutusunu çaldı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, geçtiğimiz günlerde Ümraniye Sütçü İmam Caddesi üzerinde bulunan bir internet kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, internet kafeye müşteri gibi giren kadın hırsız, işletmecinin bir anlık dalgınlığını yakalayıp, maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara verilmesi için toplanan paranın olduğu sadaka kutusunu çaldı. Sadaka kutusunu montunun iç kısmına saklayan kadın daha sonra işletmeden çıkarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.



“Ben müşterilere bakarken çaldı


Hırsızlığın yaşandığı işletmenin sahibi İsmail Şimşek, “Hanımefendi geldi ve internet kafe mi diye sordu, öncelikle acil wifi lazım dedi, ben de yasak olduğu için hayır dedim ancak çok ihtiyacınız varsa kendi telefonumun wifisini kullanabilirsiniz dedim. Ben interneti açtım telefonu masanın üzerine koydum, müşteriler geldi ve müşterilere yardımcı olurken telefonla konuşan bayanın sesi kesildi. Ben, o sırada ya telefon gitti ya da bağış kutusu gitti diye düşündüm. Baktım yardım kutusu gitmiş, çok üzüldük” dedi.

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