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Ümraniye'de iş yerinde patlama: 1 ölü

Ümraniye’de demir doğrama atölyesinin kazanında patlama meydana geldi.

Ümraniye'de demir doğrama atölyesinin kazanında patlama meydana geldi. Patlamada 1 işçi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde bulunan demir doğrama atölyesinde saat 18.15 sıralarında patlama meydana geldi. Atölyenin kazanında kaynak yapıldığı sırada meydana gelen patlama sebebiyle C.D.(45) isimli işçi hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Olay yerinde polisin incelemesi sürüyor.


Olay hakkında bilgi veren bir görgü tanığı, “Atölyede varil patladı. Demir doğrama atölyesi. 1 tanesi yatıyordu içeride, yerde” dedi.

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