İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ümraniye'de kapalı otoparkta çıkan yangında 5 araç yandı

Ümraniye’de bir binanın altıncı katında bulunulan otoparkta gece saatlerinde çıkan yangında 5 araç yandı.

Ümraniye'de bir binanın altıncı katında bulunulan otoparkta gece saatlerinde çıkan yangında 5 araç yandı.



Olay gece saat 03:30 sularında Ümraniye çakmak mahallesi Aşık Veysel caddesinde bulunan 6 katlı bir binanın kapalı otoparkında meydana geldi. Sebebi bilinmeyen bir nedenden çıkan yangında 1 polis aracı olmak üzere, 4 otomobil bir motosiklet yandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapalı otoparkta söndürme ve soğutma işlemleri yaptı. Çıkan yangında 5 araçta maddi hasar oluşurken otomobiller kullanılmaz hale geldi. Olayda ölen ve yaralanan olmazken polis olay yerinde bulunan meraklı vatandaşları tedbir amaçlı olay yerinden uzaklaştırdı. Olay ile ilgili polis inceleme başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.