Ümraniye'de Karadeniz rüzgarı esti: 3 ton hamsi dağıtıldı

Ümraniye'de her yıl düzenlenen geleneksel hamsi festivalinin 8'incisi düzenlendi. Binlerce vatandaşın katıldığı festivalde 3 ton hamsi dağıtıldı. Karadeniz rüzgarı esen festivalde vatandaşlar halk oyunları ile doyasıya eğlendi. “Hamsi ve Kültür Festivali” renkli görüntülere sahne oldu.

Ümraniye Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen “Hamsi ve Kültür Festivali” bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Ümraniye Santral Meydanı'nda düzenlenen festivalde 3 ton hamsi dağıtıldı. Karadeniz rüzgarı esen etkinlikte vatandaşlar halk oyunları oynayarak doyasıya eğlendi. Festivalde horon tepip şarkı söyleyen Ümraniyeliler, ikram edilen hamsilerden tatmak için saatler öncesinden sıraya girdi. Festivale, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Vatandaşlara hamsi dağıttılar

Festivale katılım sağlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, hamsi ızgarasının başına geçerek vatandaşlara hamsi dağıtımında bulundu.

Birinci olmak için kıyasıya yarıştılar

Festivalde gösteri yapan horon takımının ardından hamsi yeme yarışması düzenlendi. Kıyasıya yarışan yarışmacılar en hızlı şekilde 53 adet hamsiyi bitirmeye çalıştı. Erkekler ve kadınların ayrı olarak yarıştığı yarışmada, birinci olan yarışmacılara yemek çeki hediye edildi.

Yüzlerce vatandaş hamsi kuyruğu için sıraya girdi

3 ton hamsinin dağıtıldığı festivalde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Hamsi yemek için festival alanına gelen vatandaşlar, etkinliğe eğlenmek ve hamsinin tadına bakmak için geldiklerini belirttiler.

“Bu etkinlik geleneksel hale geldi”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “Bu etkinlik geleneksel hale geldi, Rizeli hemşerilerimiz her yıl yapıyorlar. Ümraniye ve diğer ilçelerde de yapılıyor. Ben genelde evim bu tarafta olduğu için buraya katılıyorum, hemşerilerimize hamsi bahane esas olan bir araya gelmek. Bugün buraya uğrayan herkes hamsiyi tadacak ve yiyecek” dedi.

“Bundan sonra bu meydanda bu tür festivaller yapacağız”

Festival alanında konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Bu şekilde yemekli yapılan, hamsi festivali gibi, fasulye festivali gibi ve keşkek festivali gibi bunları yapmak daha iyi herhalde. Rize günleri, Giresun günleri, Doğu günleri ve Batu günleri bunlar biraz sıradanlaştı. Bundan sonra bu meydanda bu tür festivalleri yaşayacağız. Kim bu festivallere öncülük ederse biz onların yanındayız. Bundan sonra Erzurumlular ile İspir'in kuru fasulyesini yiyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Duyan duymayan herkes gelsin”

Festivale gelen vatandaş Ergün Terzi “Sıraya girdik ama çok zevkli oldu 8'inci hamsi festivali Ümraniye'de çok güzel oldu. Bütün başkanlarımız geldiler, biraz sonra da festival başlayacak. Duyan duymayan herkes gelsin, her sene burada yapılıyor” dedi.