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Ümraniye'de karla mücadele ekibinden sürücülere “anlayışlı olalım” çağrısı

Ümraniye Belediyesi karla mücadele ekibi trafikteki sürücülere anlayışı olalım çağrısı yaptı.


İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışında Ümraniye Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolların kapanmaması ve buzlanma olmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karla mücadele ekibinden kar küreme aracı şoförü sürücülere seslenerek “Kar araçlarına selektör yapan pilot sürücülerine sesleniyorum. Ben karlı yolu açmazsam, nereye gideceksin kardeşim. Bırakın işimizi yapalım, yolunuzu açalım. Sonra diyorsunuz bu yollar neden açılmadı. Trafikte beni sıkıştırırsan, selektör yaparak, geçmeye çalışırsan, ben işimi yapamam” diye çağrıda bulundu.

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