Ümraniye'de kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynıyor

Ümraniye Belediyesi Halil İbrahim Sofrası Aşevi'ndeki kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynamaya devam ediyor.

Ümraniye Belediyesi tarafından yıllardır ihtiyaç sahipleri için sıcak yemek çıkarılan Halil İbrahim Sofrası Aşevi'nde kazanlar kaynamaya yüzler gülmeye devam ediyor. Bu kapsamda yaklaşan kış sebebiyle de belediye ekipleri şartlar ne olursa olsun her gün Ümraniye'nin her mahallesine yemek ulaştırmayı sürdürüyor.

Sosyal Belediyeciliği ilke edinen Başkan Hasan Can başkanlığındaki Ümraniye Belediyesi, ilçede yaşayan yardıma muhtaç ailelere her fırsatta destek olmayı sürdürüyor. Halil İbrahim Sofrası Aşevi, modern ve sağlıklı koşullarda yardıma muhtaç ve kimsesiz ailelere her gün dört adet araçla 3 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor.

Yaklaşan kış sebebiyle şartlar ne olursa olsun ihtiyaç sahiplerinin evlerine sıcak aş götüren Ümraniye Belediyesi Aşevi ekipleri, kış mevsiminin zorlu hava koşullarında da kimsesiz ve yoksul insanlar için sabahın erken saatlerinde işbaşı yapıyor. Yemek yapamayacak durumda olduğunu bildiren herkese, gerekli tahkikatları yapmak kaydıyla yardım eli uzatan belediye ekipleri, her gün Ümraniye'nin her mahallesine yemek ulaştırıyor. Bu sayede Ümraniye'de hem gönüller doyuyor, hem de yüzler gülüyor.

Aynı zamanda vatandaşların zor günlerinde onların yanında olmayı şiar edinen Ümraniye Belediyesinin cenaze hizmetleri kapsamında dağıttığı yemekler de Halil İbrahim Sofrası Aşevi aşçılarının ellerinden çıkıyor. 7 gün nöbet sistemiyle çalışan cenaze yemeği ekipleri, vatandaşları acı günlerinde yalnız bırakmayarak, onlara karşı komşuluk görevini de ifa ediyor.

Öte yandan Ümraniye Belediyesi, Ramazan Ayı boyunca ihtiyaç sahiplerini de unutmuyor ve 4 çeşit sıcak yemek götürüyor. Ümraniyeli ihtiyaç sahibi vatandaşlar ise yapılan bu hizmetten oldukça memnun olduklarını söyleyerek, belediyenin yaptığı bu çalışma sayesinde sofralarında sıcak yemek olduğunu belirtti.