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Ümraniye'de kedi kurtarma operasyonu kamerada

Ümraniye’de bir binanın havalandırma boşluğuna giren kedi için itfaiye seferber oldu.

Ümraniye'de bir binanın havalandırma boşluğuna giren kedi için itfaiye seferber oldu. Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi, itfaiyenin çabasıyla kurtarıldı.


Olay, Ümraniye Kücüksu Caddesi'nde bulunan bir binada meydana geldi. Binanın havalandırma boşluğuna giren kedinin seslerini duyan apartman sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri mahsur kalan kediyi kurtarmak için kolları sıvadı. İtfaiye ekipleri binanın beton bloğunu kırarak, kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kedinin kurtarılma anı kameralara saniye saniye yansıdı.

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