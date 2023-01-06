Ümraniye'de kombi hırsızlığı kamerada

Ümraniye'de tadilat yapılan bir aparmanın dairesinden 2 adet demirdöküm kombiyi çalan şahıslar, güvenlik kamerasına yakalandı. Olayın ardından gözaltına alınan 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 3 Aralık 2022 tarihinde Ümraniye'nin Yamanevler Mahallesi'nde yer alan bir apartmanda hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, tadilat işleri olan apartmanda, 3 şahsın apartman dairesinde bulunan 2 adet demirdöküm kombiyi çalarak bölgeden uzaklaştıklarını belirledi.

Yapılan incelemelerin devamında tespiti yapılan şüpheli şahıslardan Y.B. isimli şahıs Yukarı Dudullu Mahallesi'nde bir cadde üzerinde 4 Ocak 2023 tarihinde yakalandı. Şüphelilerin çalıntı kombileri Elmalıkent Mahallesi'nde yer alan bir iş yerine sattıkları tespit edildi. Çalınan malzemeler bahse konu iş yerinde aynı gün ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında, geçtiğimiz gün sevk edildiği adli makamlarca “evden hırsızlık” suçundan adli kontrol hükümleri uygulandı.